Portretserie Onder Invloed: Theatermaker Florian Myjer vindt inspiratie in couturier Yves Saint Laurent

Hoe word je beïnvloed door je inspiratiebron? Vijf talentvolle theatermakers onderzoeken deze vraag in de serie Onder Invloed. In deze eerste aflevering: Florian Myjer, lid van de artistieke kern van de Amsterdamse theatergroep De Warme Winkel.

Als liefhebber van mode is Florian op latere leeftijd geïnspireerd geraakt door Yves Saint Laurent. Florian tekende als kind graag jurken, maar hield hiermee op door de negatieve reacties van sommige mensen. Er werd tegen hem gezegd dat zo’n hobby voor meisjes was, of voor homo’s. Met Yves Saint Laurent heeft Florian niet alleen iemand gevonden die dezelfde interesses deelt, maar via hem wist hij de worsteling met zijn seksualiteit op het podium een plek te geven.