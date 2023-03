Stadgenoot waarschuwt duizenden huurders voor phishingberichten na datalek

Het gaat om de gegevens van huurders die in het verleden voor één of meer tevredenheidsonderzoeken zijn uitgenodigd. Namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers kunnen onder andere zijn gelekt. Stadgenoot wil benadrukken dat het niet gaat om wachtwoorden.

Stadgenoot kreeg op 24 maart te horen dat de gegevens van hun huurders mogelijk waren gelekt, afgelopen maandag werd dat bericht bevestigd. De woningcorporatie laat weten dat er door het marktonderzoeksbureau direct maatregelen zijn getroffen om het datalek te dichten en om herhaling te voorkomen. Stadgenoot heeft een melding gemaakt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stadgenoot vraagt aan de huurders om de komende tijd extra waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishingberichten - zoals e-mails, sms’jes of WhatsAppberichten - of telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van bekenden of bedrijven. Ook laten zij aan de huurders weten dat zij nooit vragen om bankgegevens, pincodes of wachtwoorden van de huurders.