Celstraffen tot 15 jaar voor wildwestoverval op waardetransport in Noord

Acht mannen die terechtstonden het uitvoeren van een gewelddadige overval op het waardetransport in Noord, hebben van de rechter celstraffen tot 15 jaar gekregen.

Eerder eiste het OM nog tot 18 jaar cel. Volgens justitie is er tijdens de vluchtpoging gericht namelijk ook meerdere keren op agenten geschoten. Slechts in één geval, dat van Sidy S., vindt de rechter dat overtuigend bewezen.

"Een dergelijke overval, waarbij het toepassen van geweld op geen enkele wijze is geschuwd, getuigt van een ongekende brutaliteit en minachting voor het leven van personen en is nauwelijks eerder in Nederland vertoond", zei de rechter bij het vonnis.

De rechtszaak tegen de overvallers startte enkele maanden na de mislukte goudroof op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal. De daders gingen er half mei 2021 met een buit van ruim 14 miljoen euro vandoor. Met gierende banden en schietend in de lucht, baanden ze zich een weg door Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden.

Verdachten uit Frankrijk, België en Marokko

Even daarvoor had de politie al de achtervolging ingezet. Daarbij zouden uiteindelijk ook schoten gelost worden; iets wat één van de overvallers, een 47-jarige Fransman, niet zou overleven. Zes anderen werden daarna aangehouden. In de nasleep van de overval kwamen daar twee verdachten bij.

De verdachten, die uit Frankrijk, België en Marokko komen, bereidden hun goudroof volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot in de puntjes voor. Tijdens de voorbereiding zouden er bijvoorbeeld beelden zijn getoond van de plek die overvallen moest worden.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eiste het Openbaar Ministerie celstraffen tot achttien jaar. Van alle verdachten kreeg alleen Mirand A. een lagere strafeis van vijf jaar cel. Hem wordt alleen verweten dat hij medeplichtig was aan de overval.