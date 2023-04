Berlagebrug vanaf 24 juli afgesloten: "Wij bouwen nu op het water een hulpbrug"

De Berlagebrug gaat vernieuwd worden. Tijdens de werkzaamheden, die van 24 juli tot en met 10 november duren, is de brug afgesloten voor verkeer. Daarom wordt er nu een hulpbrug gebouwd. De makers van Het Verkeer gaan weer op pad om de werkzaamheden in kaart te brengen.

De Berlagebrug vormt de verbinding tussen de Rivierenbuurt en de Weesperzijde. Met zijn 80 meter lang en 24 meter breed was de brug tijdens de opening in 1932 de grootste van Amsterdam. Maar in 1932 golden andere regels dan nu, en ondertussen voldoet de brug niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid, en moet daarom worden opgeknapt. Omgevingsmanager Linda Kint vertelt hier meer over.

"We gaan het hele middelste brugdeel eruit slopen, en een heel nieuw brugdek er invaren", vertelt Kint. "Omdat de brug straks voor zestien weken wordt afgesloten voor al het verkeer bouwen wij nu op het water een hulpbrug. Die is bestemd voor voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten."

Een buurtbewoner vindt het toch jammer: "Soms fiets ik weleens over de brug. Het is zonde dat zo'n veelgebruikte brug moet sluiten, maar ze zullen het vast goed bedoelen."