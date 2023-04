Krankzinnige Klassieker levert Ajax bekerfinale op, hoofdrol Klaassen

Een nieuw dieptepunt in de historie van De Klassieker. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord lag vanavond een halfuur stil, nadat Davy Klaassen gewond raakte aan zijn achterhoofd . Opvallend genoeg wilden de Amsterdammers doorspelen, het eindigde in 2-1. PSV is op 30 april de tegenstander in de bekerfinale.

Het was voor de tweede keer dat de wedstrijd stil werd gelegd door de arbiter. Vuurwerkoverlast was na 36 seconden de boosdoener, toen lag het spel al een paar minuten stil. Dusan Tadic zorgde na een kwartier voor de voorsprong. Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen liepen tegen elkaar aan. Tadic stond vrij en schoot binnen: 0-1. Even daarvoor had Santiago Giménez al een kans gekregen op de openingstreffer, maar doelman Geronimo Rulli hield tegen.

Na zestig minuten werd de wedstrijd gestaakt na een incident met Ajacied Klaassen. Bij de zijlijn kregen Orkun Kökcü en Dusan Tadic het met elkaar aan de stok. Er volgde een opstootje, waarna Klaassen naar de grond ging. Hij had een hoofdwond met veel bloed. Scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd te staken. Na een onderbreking van een halfuur ging de wedstrijd gewoon door. Klaassen moest zich uiteindelijk laten wisselen, omdat hij teveel last had van zijn hoofdblessure.

Naarmate de eerste helft vorderde, groeide Feyenoord meer en meer in de wedstrijd. Zo kreeg Jahanbakhsh een gigantische kans op de gelijkmaker. Uit een voorzet van Quilindschy Hartman kon hij schieten voor open doel. Het schot ging op de paal en via Edson Álvarez over de zijlijn. Een verre ingooi van Marcus Pedersen kon worden verlengd door Mats Wieffer. Opnieuw kon Rulli de bal keren. Dat was in de blessuretijd van de eerste helft niet het geval. Jahanbakhsh gaf een ragfijne voorzet en Giménez kopte snoeihard raak: 1-1.

Snel na de rust zorgde Klaassen dus voor de 2-1. Steven Bergwijn en Tadic miste, waardoor de middenvelder de bal kon binnen tikken via Gernot Trauner. Na de onderbreking kregen de Rotterdammers de beste kansen. Giménez schoot bijvoorbeeld wild over en de Mexicaan kopte ook nog op de paal. In de slotfase werd er steeds minder gevoetbald, omdat het spel veel stillag. Kenneth Taylor pakte zijn tweede gele kaart en moest voortijdig gaan douchen.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Baas (Hato/74); Taylor, Berghuis (Bassey/74), Klaassen (Brobbey/66); Kudus (Conceicao/61), Tadic, Bergwijn