Ajaxfans onthalen bus met vuurwerk na behalen bekerfinale

De wedstrijd lag een halfuur stil, nadat Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg vanuit het publiek. Opvallend genoeg wilden de Amsterdammers doorspelen. Klaassen moest zich uiteindelijk laten wisselen, omdat hij teveel last had van zijn hoofdblessure. Ajax heeft de Klassieker met 1-2 gewonnen en op 30 april spelen ze de finale in de Kuip tegen PSV.