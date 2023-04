Nachtwerkzaamheden in tunnels: ''Wanden erg vies door uitlaatgassen''

Om de vijf wegtunnels in de stad goed te kunnen onderhouden moeten ze eens in de één of twee maanden een nacht dicht. Tijdens zo'n nacht worden er allerlei werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het wassen van de tunnel en het testen van installaties. Het Verkeer gaat mee de

IJ-tunnel in om te zien hoe 's nachts wordt gewerkt.

Het is 23.30 uur zondagnacht als Jacco Marselis van de Verkeersleiding aankomt bij de IJ-tunnel. ''Ik moet zorgen dat niemand meer de tunnel in kan straks. Alleen prio 1 voertuigen van de ambulance, brandweer en politie mogen de tunnel in'', legt Marselis uit. Bij zo'n afsluiting komen een hoop hekken, pionnen en verkeersregelaars kijken'', vervolgt hij zijn verhaal. Om 00.00 gaat de IJ-tunnel dicht en komen alle voertuigen aangereden die nodig zijn voor de werkzaamheden.

Quote ''De werkzaamheden zijn heel divers, verschillende partijen staan in de tunnel om hun werk te doen'' Mahmoud Mehbi - Projectleider Tunnels

Als de werkzaamheden in volle gang zijn spreken we projectleider Mahmoud Mehbi. ''Vannacht vinden er diverse werkzaamheden plaats. Denk aan het herstellen van asfaltschade, het schoonmaken van de tunnel en het testen van de installaties'', legt hij uit. En al die werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen. Het wassen van de tunnel gebeurt met een speciale waswagen. ''Ik hoef er alleen langs te rijden en dan wordt er onder hoge druk water op de wanden gespoten waardoor het vuil naar beneden loopt'', vertelt de bestuurder van de wagen. Dat de tunnel vies wordt is een feit, aldus Mehbi. ''En dat komt met name door de uitlaatgassen. Wanneer we de wanden wassen of de kolken schoonmaken zorgt dat ervoor dat er iets meer licht in de tunnel komt. Zo kunnen mensen veiliger over de weg.''

Groepsgevoel



De sfeer onder de mannen zit er goed in tijdens zo'n nacht. ''In het begin was het wel wennen maar ik vind het heel gezellig. We hebben een grote ploeg, veel mannen aan het werk, dus het is leuk'', vertelt één van hen. Er zit wel druk achter de werkzaamheden. want om 04.30 moet alles klaar zijn, legt Mehbi uit. ''Dan doen wij een laatste inspectie of de tunnel veilig is. Daarna geven we aan de verkeersleiding door dat de tunnel weer in gebruik kan worden genomen.''

Nood- en hulpdiensten De IJ-tunnel gaat elke eerste zondagnacht van de maand in beide richtingen dicht voor onderhoud. Er wordt dan in één tunnelbuis gewerkt zodat de andere open blijft voor nood- en hulpdiensten. Een maand later is het precies andersom. Dit geldt ook voor de Piet Heintunnel. De Spaarndammertunnel, de De Ruijtertunnel en de Arenatunnel gaan één keer per twee maanden dicht voor onderhoud.