Huurders Rochdale schrikken zich een ongeluk na brief over hogere energierekening

Buurvrouw Titia Williams heeft het talloze keren gehoord de afgelopen weken. "Hier in de Kruitberg, maar ook in Kikkenstein huren we allemaal van Rochdale." Zelf kreeg ze ook een brief, maar met 80 euro valt haar verhoging nog bescheiden uit. "Ik heb verhalen gehoord van mensen die 300 euro meer moeten gaan betalen. Er is hier veel verborgen armoede, dus dat komt hard aan."

Noter is stellig: ze kan en gaat dat niet betalen. "Hoe moet ik dat in godsnaam doen? Ik moet rondkomen van mijn AOW, krap 1500 euro." Waarom zou ze ook, zegt ze: ze heeft de verwarming in haar flatje in Zuidoost überhaupt zelden aan. "Ook al heb ik reuma, ik stook nauwelijks."

Williams is actief in buurtvereniging Hart voor de K-Buurt, en houdt kantoor in een voormalige bergruimte in de Kruitberg-flat. "We hebben hier een Eet-deel-kast staan, waar buurtbewoners gratis eten uit kunnen kiezen als ze in de problemen komen." Het eten komt van de lokale Albert Heijn, gulle buurtbewoners en restpartijen van de Voedselbank. "We zijn nog in gesprek met andere ondernemers hier in de buurt." Dat is ook wel nodig, stelt Williams: de afgelopen weken is het flink drukker geworden.

Blokverwarming

Williams en Noter waren niet de enige met zo'n brief. "Hier in Zuidoost alleen al gaat het om duizenden huurders met blokverwarming", vertelt Jeroen Koster van Stichting !WOON. "Het heeft enorm veel mensen overvallen." Een bezwaarschrift dat rondgaat onder de bewoners is inmiddels al honderden keren ingevuld.