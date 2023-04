IDFA krijgt vaste plek in Vondelparkpaviljoen

In het nieuwe filmtheater komt ook kantoorruimte voor IDFA-medewerkers. Nu het huurcontract is getekend, gaat de renovatie van start om de locatie klaar te maken voor gebruik. Het Vondelparkpaviljoen is al sinds lange tijd een belangrijke plek voor film en cultuur. Tot 2012 zat hier het oude Filmmuseum.

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur: "Het is geweldig dat het IDFA onderdak krijgt in het Vondelparkpaviljoen. Onze stad heeft er op deze manier een nieuw toegankelijk podium bij waar het hele jaar door documentaires vertoond kunnen worden aan een breed en divers publiek. Ik ben ook erg enthousiast over de plannen van IDFA omdat er in het pand ruimte wordt geboden aan talentontwikkeling en educatieve programma’s."