Portretserie Onder Invloed: Eva Bartels vindt inspiratie in schrijver en schilder Leonora Carrington

Hoe word je beïnvloed door je inspiratiebron? Vijf talentvolle theatermakers onderzoeken deze vraag in de serie Onder Invloed. In de tweede aflevering: Eva Bartels. Zij schildert en maakt theatervoorstellingen in haar studio in het centrum van Amsterdam.

Het zaadje voor een creatieve geest is misschien wel bij beide kunstenaars geplant door hun moeder. Leonora Carrington was een bekende surrealistische schilder en daarnaast ook een schrijver. Eva Bartels schildert fantasierijke werken en werkt daarnaast aan een tiendelige serie van theatervoorstellingen over vrouwelijke kunstenaars. Haar eerste ging over Leonora Carrington. Eva herkent zichzelf in Carrington en wordt door haar geïnspireerd om de fantasie te zoeken in de dagelijkse realiteit. Op vrijdag 21 april gaat de derde voorstelling van Eva Bartels in première. Deze gaat over Valerie Solanas. Bekijk hieronder de tweede aflevering van Onder Invloed met Eva Bartels.

AT5