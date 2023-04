Politie tackelt demonstrant die op Macron afrent, twee verdachten aangehouden

Macron, die sinds gisteren in Amsterdam is voor een staatsbezoek aan Nederland, was vanochtend samen met koning Willem-Alexander op bezoek bij de Betafaculteit van de UvA. Op beelden is te zien dat er, kort nadat Macron de auto uitstapt, iemand op hem af komt rennen. De persoon wordt op enkele meters van de president tegengehouden door de politie.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er in totaal twee mensen op Macron af wilden rennen. De man en vrouw zijn allebei aangehouden. Volgens de politie wilden ze demonstreren.