Omfietsen omdat Minervabrug dicht is: ''De brug is in slechte staat''

Aan de Minervabrug vindt groot onderhoud plaats en tijdens de opknapbeurt is de brug afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers moeten dus een flink stuk om. Wel iets om rekening mee te houden wanneer je in de spits je trein op Amsterdam-Zuid wil halen of op tijd op je werk op de Zuidas moet zijn. Het Verkeer ziet hoe verlaten de brug erbij ligt op deze normaal zo drukke route.

''Ik snap dat dit ingrijpend is en dat dit ook de kortste route is naar de Zuidas, maar het is even helaas niet anders.''

Omgevingsmanager Samira Ouaissa legt uit wat er aan de brug moet gebeuren. ''De houten constructiedelen zijn op verschillende plekken aangetast en de dekplanken zijn aan het einde van hun levensduur en dienen vervangen te worden.'' Ook de houten bankjes, leuningen en lantaarnpalen worden opgelapt. ''De brug was ook wel in erg slechte toestand, al vele jaren, dus ik begrijp dat het nodig is'', vertelt een fietser. ''Gewoon gaten in het wegdek.''

Omfietsen

Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten en is er een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers. ''Veel mensen balen daarvan'', vertelt een van mannen die op de brug aan het werk is. Ouaissa begrijpt dat de afsluiting ingrijpend is. ''Dit is ook de kortste route is naar de Zuidas, maar het is even helaas niet anders.''

Als de weersomstandigheden meezitten kan de brug op 13 juli weer open voor verkeer.