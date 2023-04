Werkzaamheden Haarlemmermeercircuit door drukte rond school: ''Veel kinderen worden met de auto gebracht''

Dat er aanpassingen worden gedaan aan de weg heeft te maken met enorme drukte op het Haarlemmermeercircuit, met name in de ochtendspits. ''Elke ochtend worden veel kinderen met de auto naar school gebracht. En we hebben geconstateerd dat er een risico is op conflict tussen de auto's, fietsers en voetgangers'', vertelt projectmanager Onno Terpstra.

''We zitten een beetje in de herrie vandaag'', vertelt de uitvoerder van het werk. ''We zijn nu de de belijning aan het verwijderen en we hebben vanochtend een stukje asfalt gemaakt.''

Bewoners en voorbijgangers die we spreken vinden het goed dat de weg wordt aangepakt. ''Ik zit hier vaak op een bankje en zie dan bijna ongelukken gebeuren'', vertelt een man. Een vrouw die in de straat woont merkt op dat er veel te veel auto's rijden. ''Ik vind het goed als ze dat beter maken.''

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. ''Dit doen we zoveel mogelijk tijdens de vakanties, zo heeft de Britse school nu Paasvakantie. We combineren het ook met de meivakantie'', aldus Terpstra. Autoverkeer kan op dit moment de Havenstraat niet inrijden en fietsers moeten afstappen of omfietsen.

''Balen, het gebeurt overal in de stad momenteel. Er is geen fietsroute meer waar je niet hoeft af te stappen of om moet fietsen'', vertelt een dame op de fiets. En dat duurt nog even want half mei zijn de werkzaamheden hier klaar.