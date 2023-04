Aanhouding pakketbezorger Weesperzijde zorgt voor nieuwe roep om meer laad- en losplekken

Dinsdag werd op de Weesperzijde een pakketbezorger die aan het laden en lossen was, in de boeien geslagen door twee handhavers. Volgens de gemeente gerechtvaardigd, want de man zou meerdere keren niet naar de handhavers hebben geluisterd. Wel zorgt het incident ervoor dat de bewoners van de straat, niet voor het eerst, vragen om meer laad- en losplekken.

Daarop werd de man in de boeien geslagen en riepen de handhavers de politie op. Het ging om een bezorger van UPS. Het bedrijf reageerde niet op vragen van AT5 over het incident. Wat blijft staan is dat iemand die aan het laden en lossen was, werd weggestuurd.

"Die herinrichting is een project geweest, alleen al van dit stukje, van meer dan tien miljoen. En wat je terugkrijgt is een parkeerboulevard die onveilig is", zegt Maarten. Hij zet zich als bewoner al langer in voor meer laad- en losplekken.

Vijf minuten lopen

Het aantal van dat soort pleklen aan de Weesperzijde is inderdaad gering. Van de dichtstbijzijnde laad- en losplek aan de straat naar bijvoorbeeld het café waar de pakketbezorger dinsdag werd aangehouden, is het vijf minuten lopen. "Je kunt niet verwachten dat iemand die hier een pakje moet bezorgen, daar z'n auto neerzet en dan hierheen komt lopen", zegt Maarten daarover.



Een woordvoerder van stadsdeel Oost laat weten dat dat ook niet hoeft. Laden en lossen mag vanaf de weg, maar het andere verkeer moet daar zo min mogelijk hinder van ervaren. Als dat wel zo is, kunnen handhavers daar wat van zeggen. Het stadsdeel is niet van plan het aantal laad- en losplekken uit te breiden. Maar, zo zegt de woordvoerder, als dit nu een probleem blijkt ze zijn, gaan we hierover graag in gesprek met de buurt.