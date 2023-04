Bezetting ondergrondse fietsenstallingen bij CS 'relatief laag'

De fietsflat bij het Centraal Station wordt toch niet als back-up gebruikt voor de ondergrondse fietsenstallingen in de buurt. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) in een brief aan gemeenteraadsleden. Een van de redenen is dat er nog plek zat is in de nieuwe fietsenstallingen.

De fietsflat ging eind januari dicht, waarna fietsers nog een paar weken de tijd kregen om hun fiets weg te halen. "De bedoeling was om de fietsflat te behouden als back-up, gezien de parkeertekorten die we op CS in onze prognoses zagen ontstaan", schrijft Van der Horst. "Echter, de huidige bezettingscijfers van de nieuwe stallingen zijn relatief laag (circa 50% in de Stationsplein-stalling en circa 35% in de IJboulevard-stalling, in de piek) en vroeg om een heroverweging."

De inmiddels lege fietsflat.

Van der Horst schrijft ook dat er inmiddels soms daklozen in de lege fietsflat overnachten. Verder wordt er afval achtergelaten en worden er fietsen tegen de bouwhekken neergezet. Een mogelijke andere invulling van de fietsflat zou weerstand oproepen in de buurt en bij partijen die daar actief zijn. Het zou ook te kostbaar zijn. De gemeente schat in dat er nog een halfjaar nodig is om het verwijderen van de fietsflat voor te bereiden.

"Constructief kan de fietsflat nog circa 50 jaar mee, daarom gaan we kijken naar mogelijkheden voor hergebruik en maken we een duurzame (kosten-)afweging", stelt de wethouder. Ze zegt ook dat de gemeente de fietsparkeersituatie rond het station in de gaten blijft houden. In 2030 opent er nog een stalling, aan de oostzijde. Daar zijn dan 8800 plekken. "Mocht er in de periode tot aan de opening tijdelijk meer capaciteit nodig zijn, dan zullen we dit op een andere manier oplossen."