Enorme ravage na explosie bij flatgebouw Comeniusstraat

De voorgevel van een flatgebouw aan de Comeniusstraat in Nieuw-West is vannacht opgeblazen. De schade door de explosie is gigantisch, zo is een groot aantal ruiten gesprongen en liggen er flinke brokstukken in de foyer van het gebouw. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

Rond 03.45 uur schrikken bewoners van de flat wakker na een 'enorme explosie'. Wat achterblijft is een flinke ravage, zowel in het pand als daarbuiten. Ruiten van geparkeerde auto's voor de flat zijn gesprongen en de gehele straat is bezaaid met glas.

Na de explosie kwamen zowel de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) als de Forensische Opsporing ter plaatse om onderzoek te doen. De EOD kon snel constateren dat er verder geen gevaar meer was voor de buurtbewoners. De recherche heeft delen van het explosief gevonden en meegenomen voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat er precies ontploft is.

Scooter richting Osdorp

Vanwege het late tijdstip heeft de politie nog niet veel getuigen weten te spreken. "Eén buurtbewoner liet weten een donkere scooter te hebben gezien met twee personen daarop die in de richting van Osdorp reed", aldus de politiewoordvoerder. Het is voor de politie niet zeker of het tweetal iets met de ontploffing te maken heeft.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van de explosie. Ook wordt er aan buurtbewoners met een videodeurbel of dashcam gevraagd om de beelden te delen.

Vier jaar cel

Ongeveer een jaar geleden ging er bij een ander complex aan de Comenniusstraat ook een zwaar explosief af. "Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt en ik woon hier al vijftig jaar. Het is verschrikkelijk", liet een buurtbewoner destijds weten. Bij de explosie sneuvelden minstens 23 ramen van woningen.

De politie wist voor de explosie de 33-jarige Levito D. aan te houden. Volgens het Openbaar Ministerie was het een wonder dat er niemand gewond raakte door zijn actie. D. werd uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.