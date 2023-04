Ajax tegen PSV wedstrijd om 60 miljoen: "Hele begroting is bedacht rondom CL-miljoenen"

Het is pijnlijk om te zeggen, maar Ajax focust zich nu toch echt op de tweede plek in de Eredivisie. In de jacht daarop staat zondag een belangrijke wedstrijd tegen nummer drie PSV op het programma. Als Ajax onverhoopt verliest, zakt het naar de derde plek. Dat zou aan het eind van de rit betekenen dat Ajax Champions League-voetbal misloopt en bovendien heel veel geld. Onze expert miljoenen-mislopen Erik Rezelman vertelt hoe belangrijk die derde plek nou echt is.

Maar hoe zat het nou ook alweer met de verdeling van de Europese plekken? De kampioen gaat direct naar de groepsfase van de Champions League, de nummer twee gaat naar de voorrondes van datzelfde toernooi. Als Ajax de beker wint speelt het in de voorrondes van de Europa League. Als Ajax derde wordt, gebeurt dit in principe ook, behalve als PSV vierde wordt en de beker wint. In dat geval moet Ajax zelfs voorronde-wedstrijden in de Conference League gaan spelen.

Zestig miljoen

Volgens Erik Rezelman is deelname aan de Champions League noodzakelijk voor de begroting van Ajax. "Als ze dit mislopen hebben ze een enorm probleem, want dat scheelt ze zestig miljoen. In plaats van 180 miljoen inkomsten zakken ze dan naar 120 miljoen inkomsten", vertelt Rezelman. "Ajax heeft de hele begroting bedacht op Champions League-inkomsten", vervolgt hij.

Het is dus van belang dat Ajax wint aanstaande zondag, zodat het die miljoenen niet misloopt. Maar daar denkt Rezelman toch anders over. "In de historie is Ajax altijd het beste geweest op het moment dat er geen geld is. Want dan worden er geen matige spelers gekocht en krijgt de jeugd steeds meer de kans", zegt hij lachend.

Heitinga

Ook bij winst zondag is die tweede plek nog niet definitief binnen, maar een grote stap richting het Champions League-geld kan wel worden gezet. Dat beseft trainer John Heitinga maar al te goed. "Uiteindelijk verdien je de meeste centjes in de Champions League en wij willen zo hoog mogelijk spelen. Je wil sportief gezien als speler ook op dat niveau spelen."

Ajax en PSV treffen elkaar zondag om 14.30 uur.