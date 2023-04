Heitinga hoopt op spektakelstuk tegen PSV: "Realiteit is dat je strijdt om plek twee"

Zondag neemt Ajax het in Eindhoven op tegen PSV. Op het spel staat de belangrijke tweede plek, die op dit moment in handen van Ajax is. Die tweede plek is aan het eind van het seizoen goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League. "Er is één ding wat wij belangrijk vinden", zei John Heitinga vanmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. "En dat is dat we volgend seizoen in de Champions League spelen."

"De lamme tegen de blinde? Daar kan ik niks mee", zegt Heitinga over de wedstrijd tussen de twee ploegen die niet aan hun beste seizoen bezig zijn. "Ik hoop op een spektakelstuk zondag. Ik denk dat je twee grote ploegen uit de Nederlandse competitie tegenover elkaar hebt. Nog vijf wedstrijden te gaan, we strijden om plek twee. Ik kijk uit naar zondag."

Bassey voor Álvarez

Ajax moet het zondag doen zonder Edson Álvarez, die ontbreekt vanwege een schorsing. Calvin Bassey zal daarom spelen, verklapte Heitinga. Het eerste seizoen van Bassey bij Ajax verloopt zeker niet zonder hobbels, maar Heitinga blijft vertrouwen houden in de Nigeriaan.

"Calvin is een leergierige jongen. Dat zien jullie niet, jullie zien alleen de momentopnames in het stadion. Als ik zie hoe hij elke dag bezig is om beter te worden dan is dat te prijzen. Vanuit ons is er vertrouwen in hem en we geloven erin dat hij ons zondag gaat helpen. Hij heeft kwaliteiten die anderen niet hebben en we moeten zorgend at hij in zijn kracht komt te spelen."

Resultaat halen

Met PSV strijdt Ajax dus om plek twee, toch is het landskampioenschap feitelijk nog mogelijk. "De realiteit is dat wij een flinke achterstand hebben. En de realiteit is dat je strijdt om de tweede plek op dit moment. We gaan van wedstrijd tot wedstrijd en de volgende is PSV uit. We gaan erheen om te winnen, maar het belangrijkste is dat we daar resultaat halen."