Oudste basisschool van Amsterdam houdt op te bestaan: "Het was een tweede thuis"

De Barbaraschool in Oost bestaat al meer dan 130 jaar, maar vanaf volgend jaar moeten de leerlingen een andere plek zoeken. De school stopt ermee, doordat de eigenaar het pand wil verkopen. Verhuizen was lang het plan, maar door het kleine leerlingaantal kan de school de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs niet garanderen. Ouders vinden het uiterst zonde: "Dit is de plek waar mijn kinderen elke dag komen."

De school zit in een historisch pand en is sinds 1889 in gebruik als school. Oorspronkelijk is het een Rooms-Katholieke school voor meisjes die geleid werd door een Moeder Overste met zeven zusters van de Congregatie der Franciscanessen. "Je ziet het bijvoorbeeld nog terug in de aula", laat de interim directeur zien.

"Inmiddels hebben we nog honderd leerlingen", legt interim directeur Hans Niehot uit. De school had voorheen nog 130 leerlingen, maar toen bekend werd dat er een mogelijke sluiting van de school zou komen gingen de ouders van dertig kinderen zelf al op zoek naar een andere school voor hun kind.

Het pand waar de school in zit is eigendom van een parochie. De parochie heeft onder andere wegens slecht onderhoud besloten om het pand te verkopen, waardoor de school het niet meer kan huren. Volgens sommige ouders had de het schoolbestuur, stichting KBA Nieuw-West, beter zijn best kunnen doen om de school te behouden. "Het is echt waar onze kinderen het liefst komen", vertelt Joris van Wijk, de vader van Xavier uit groep 6. Yvonne, moeder van twee leerlingen, vult hem aan: "Kinderen die elkaar zo goed kennen, van alle leeftijden nationaliteiten en achtergronden. Het maakt me verdrietig dat het gaat sluiten."

Voor de tweede keer

Zes jaar geleden hing de school ook al een sluiting boven het hoofd. De onderhoudskosten liepen toen op tot 1,3 miljoen euro, en de school kon het niet meer betalen. Nadat ouders in actie kwamen kon de toch blijven bestaan. Het bleek dat die kosten anders ingericht konden worden. Nu is het toch echt tijd om eraan te geloven. De parochie: "We hebben als kerk de school een kans gegeven om meer leerlingen te trekken maar dat lukte niet."