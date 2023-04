Stad nl Japanse Duizendknoop Festival om plant te vieren: "Groeit overal, waarom niet gebruiken?"

De Japanse duizendknoop, een snelgroeiende en hardnekkige plant, is al een tijd een ware plaag in de stad. De gemeente probeert de overwoekerde plekken aan de pakken, maar het is een grote klus. Eigenaar van kunstorganisatie Mediamatic, tevens fan van de exotische plant, kwam daarom met een idee: het Japanse Duizendknoop Festival. "Het groeit overal. Waarom maken we er niet iets moois van?"

Marc Lemonnier maakt panfluiten van de duizendknoop

Panfluit maken en textiel verven Workshop panfluit maken, je eigen energydrank mixen, kunstwerkjes maken, kookles of schilderles volgen. Het kan allemaal op het festival in teken van de Japanse plant. Organisator Willem Velthoven vindt dat we kunnen leren leven met de plant, in plaats van hem te haten. "Kunstenaar Virgil heeft een kruk gemaakt van de stokken. Die kun je namelijk overal vinden en zijn heel stevig. Iemand anders schildert met de wortels van de plant."

Quote "Elke genegeerde plant maakt van een gebouw een ruïne" Willem Veldhoven, Japanse Duizendknoop Festival