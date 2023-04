Balende fans zien afgang in de kroeg: "Ik hou van Ajax, ik vind dit triest"

Een teleurstellende middag voor de fans van Ajax. In café Hermes aan de Ceintuurbaan in de Pijp zagen supporters hoe hun cluppie kansloos met 3-0 verloor van PSV. Met deze nederlaag raakte Ajax de tweede plek kwijt, en daarmee wordt plaatsing voor de voorrondes van de Champions League wel heel lastig.

De supporters waren aan het begin van de wedstrijd nog gematigd positief. ''Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik hoop natuurlijk op winst'', zei een supporter. ''Ik heb er vertrouwen in. Ik denk een 1-3'', zegt een ander.

Maar helaas al in de 13e minuut kopt Luuk de Jong de 1-0 binnen voor PSV. Er gaat een zucht van teleurstelling door de kroeg. Dit is ook de stand waarmee de rust in wordt gegaan. Maar de supporters geven de hoop niet op. ''Ik denk een gelijkspel'', zegt de een. ''In de tweede helft komt het sowieso goed. We knallen er overheen'', vertelt een ander.