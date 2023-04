Dramatisch Ajax verliest met 3-0 in Eindhoven

De man van dik 30 miljoen euro, Steven Bergwijn, kreeg een paar goede kansen maar had het vizier weer eens niet op scherp. Alleen invaller Brian Brobbey en Kenneth Taylor hadden beide een grote kans, maar de keeper en de palen stonden stonden in de weg.

Na de hervatting maakte PSV in de 78e minuut de 3-0. De Jong maakte zijn tweede na een voorzet van uitblinker Simons. Ajax speelde vrijwel de hele wedstrijd dramatisch slecht. Veel passes kwamen niet aan of werden knullig verspeeld.

Het was best merkwaardig dat de beker werd gegooid door een supporter een een PSV-vak, want Ajax stond op dat moment al met 2-0 achter. PSV had al snel controle over de wedstrijd en al vroeg in de eerste helft scoorde Luuk de Jong met een kopbal. Tien minuten na rust kregen de Eindhovenaren een strafschop nadat Ajax-doelman Geronimo Rulli PSV-aanvaller Xavi Simons onderuit had gehaald. Simons nam de strafschop en schoot raak. Een paar minuten daarna werd de beker gegooid.

Al drie keer verloren van PSV

Het is de derde keer dit seizoen dat Ajax verliest van PSV. Twee keer in de competitie en ook in de strijd om de Johan Cruijffschaal. En Ajax moet heel hard gaan werken aan een betere vorm, want volgende week staan de twee ploegen weer tegenover elkaar. Dan in de Rotterdamse Kuip in de finale van de KNVB Beker.

Deze nederlaag is een dure, want Ajax staat nu derde en dat betekent geen voorrondes voor de Champions League. Dit zeer lucratieve toernooi levert vele tientallen miljoenen meer op dat deelname aan de Europa of Conference League. Daarnaast speelt Ajax nog tegen ploegen als FC Twente en AZ. Dus voor het heroveren van de tweede plaats lijkt lastig.

Regels aangescherpt

Na het aansteker-incident tijdens Feyenoord-Ajax een paar weken geleden, toen Davy Klaassen werd geraakt, heeft de KNVB de regels hieromtrent verscherpt. Als een speler of een arbiter geraakt wordt door iets uit het publiek dan zal er meteen gestaakt worden.

Dit gebeurde gisteren bij Groningen-NEC ook. Daar werd een grensrechter geraakt door een glas bier, waarop de wedstrijd meteen definitief gestaakt werd. Omdat Berghuis vanmiddag net niet geraakt werd, kan er wel worden doorgespeeld na een zogenoemde afkoelperiode.