Bebloede hoofd Klaassen gaat de wereld over: "Definitief staken was krachtig geweest"

Na een zwaarbevochten overwinning in de Kuip bereikte Ajax gisteren tegen Feyenoord de bekerfinale. Maar na het laatste fluitsignaal ging het toch vooral over 'het voorwerp', vermoedelijk een aansteker, dat vanuit de tribunes het veld op werd gegooid en het hoofd van Davy Klaassen raakte. "Het was al een tijdje wachten op het moment dat het misgaat"

Beelden van Klaassens bebloede hoofd gingen al snel de wereld over. Zo doken ze op bij het Italiaanse Gazetta dello Sport, dat het over 'absurde taferelen over'. Ook in Argentinië wordt over de wedstrijd geschreven: "Wat een voetbalfeest had moeten worden, is compleet verziekt", schrijft TyC sports.

Ook onze zuiderburen keken naar de wedstrijd. Het Nieuwsblad heeft het over 'een pure oorlog in Rotterdam': "Een halve finale die doorspekt was van controverse. Het meest opvallende is dat Klaassen amper twee minuten na spelhervatting vervangen moest worden door Brobbey. De middenvelder van Ajax zag er versuft uit, mogelijk door de klap."

Het incident ontlokte zelfs een reactie bij FIFA-baas Gianni Infantino. "Er is absoluut geen plaats voor geweld in voetbal", schreef de Zwitser op Instagram. "Dit soort gebeurtenissen hebben geen plaats in onze sport of maatschappij. Zonder uitzondering moeten alle spelers veilig wedstrijden kunnen spelen. Ik verwacht van de verantwoordelijke autoriteiten dat ze ervoor zorgen dat dit gerespecteerd wordt."

'Schokkend' en 'schandalig'

Eén van die 'autoriteiten', de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, noemde de gebeurtenis "Een nare episode in het Nederlandse Voetbal." "Ik vind het buitengewoon schokkend dat sommige mensen bevangen worden door emoties, of weet ik veel wat, en dan overgaan tot zulke acties", zei Aboutaleb gisteren bij Rijnmond. "Dit is ongelooflijk schadelijk voor Feyenoord en het Nederlandse voetbal."

"Je ziet steeds vaker dat er spullen op het veld worden gegooid", vertelt Lars van Eijden, die in De Pantelic Podcast meerdere keren per week de ontwikkelingen bij Ajax bespreekt. "Niet alleen bij wedstrijden van Ajax, Feyenoord of in De Klassieker. Eigenlijk was het al een tijdje wachten op het moment dat het misgaat."

Dat het nu dan ook echt misgaat, noemt Van Eijden 'schandalig'. "Dit is een absoluut nieuw dieptepunt in de geschiedenis van de Klassieker. En er lagen nog veel meer aanstekers op de grond. Heel pijnlijk dat je geen normale voetbalwedstrijd meer zo kan spelen."

Signaal

"Ik was ook echt direct klaar met die wedstrijd", zegt Van Eijden. "John Heitinga doet het goed door de spelers direct naar binnen te halen. Ik had verwacht dat ze niet meer naar buiten zou komen."

Van Eijden had dat een sterk signaal gevonden. "Ik hoor gister Klaassen zeggen: 'Dan winnen zij', maar daar ben ik het niet mee eens. Ik was bij die ene wedstrijd tegen AZ in 2011 met Hooligan Wesley. Toen was ik een jongetje van 15, 16 en moest ik na een kwartier alweer naar huis. Ik was absoluut niet de winnaar. Als je die Kuip gister naar huis had gestuurd, waren zij ook niet de winnaar geweest."