Heitinga 'enorm trots' op Ajax na krankzinnige Klassieker: "Dingen die je niet snel meemaakt"

Heitinga was na afloop 'enorm trots' op zijn ploeg. "Dit zijn dingen die je snel meemaakt. De vraag was nadat de wedstrijd was stilgelegd hoe het met de concentratie en focus was. Wij wilden zelf allemaal graag door, Davy wilde dat ook heel graag. We zijn hier gekomen om door te gaan naar de finale en uiteindelijk is dat waar we nu staan."

Aansteker

Halverwege de tweede helft lag De Klassieker een half uur stil omdat Davy Klaassen een aansteker naar zijn hoofd gegooid kreeg. Een 32-jarige man uit het dorp Roelofarendsveen is door de politie aangehouden voor het gooien van de aansteker, Ajax heeft aangifte gedaan. "Menselijk gedrag heb je zelf in de hand, diegene die de aansteker gooit maakt zelf de keuze. Ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij de supporters zelf", aldus Heitinga.

Bij terugkomst in Amsterdam werden de Ajacieden opgewacht door de supporters met vuurwerk en gejuich. Klaassen, op meerdere manieren de hoofdrolspeler van het duel, werd toegezongen door de feestende supporters. Zondag neemt Ajax het om 14.30 uur op tegen Fortuna Sittard in de eigen Johan Cruijff Arena.