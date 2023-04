Halsema over aansteker-incident: kans op uitsupporters op deze manier bepaald niet groter

De kans dat er weer uitsupporters welkom zijn bij toekomstige Klassiekers is er bepaald niet groter op geworden. Dat zegt burgemeester Halsema vandaag tegen AT5 naar aanleiding van het aansteker-incident gisteravond tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. Het projectiel werd vanaf de tribune richting het veld gegooid en raakte het hoofd van Ajacied Davy Klaassen, die daardoor een bloedende wond opliep.

Al jarenlang zijn er geen uitsupporters meer welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord vanwege ongeregeldheden en spreekkoren. En de kans dat die maatregel wordt teruggedraaid is na gisteravond kleiner geworden aldus Halsema. "Ik vond de sfeer gisteren wel heel erg grimmig. Met het vuurwerk, de geluiden als van geweervuur, bommen. Echt, de mensen verpesten de sfeer totaal, totaal voor anderen ook. En de kans dat wij nu weer met uitsupporters kunnen gaan voetballen, die maken ze bepaald niet groter."

Halsema zat op het moment van het incident de gemeenteraad van Amsterdam voor, maar zag de beelden vrij kort daarna. "Dat was wel schokkend vond ik. Ik moet zeggen dat ik dan ook wel heel blij ben dat juist Davy Klaassen de winnende goal heeft gemaakt."

"Ajax is door naar de finale, dat is natuurlijk het goede nieuws"

De halve finale van het bekertoernooi lag na het incident een half uur stil. Daarna werd besloten de wedstrijd toch uit te spelen. Dat kon op kritiek rekenen, maar daar wil Halsema geen oordeel over vellen. "Ik was daar niet bij, ik kan dat niet beoordelen, dus ik wil daar terughoudend in zijn. Dat valt ook eerder onder de burgemeester van Rotterdam dan onder mij. Ik vind wel heel goed dat de wedstrijd onmiddellijk werd stilgelegd."

Ze besluit: "Ajax is door naar de finale, dat is natuurlijk het goede nieuws. Ik appte Edwin van der Sar ook: dit was echt wel heel rechtvaardig."