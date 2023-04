OM vervolgt verdachte van gooien aansteker naar Davy Klaassen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de man vervolgen die verdacht wordt van het gooien van een aansteker naar Davy Klaassen in de Klassieker woensdag. Klaassen hield een hoofdwond over aan het incident, de wedstrijd lag daardoor een tijd stil. De 32-jarige verdachte wordt beschuldigd van mishandeling.

Al snel na het incident kon de politie de verdachte aanhouden. De man moet zich nu voor de politierechter verantwoorden. Naast een dagvaarding heeft de man ook onder andere een gebiedsverbod gekregen voor alle stadions in Nederland waar op dat moment betaald voetbal wordt gespeeld. Dat verbod gaat twee uur voor aanvang van een wedstrijd in en eindigt twee uur na afloop. De man mag zijn proces in vrijheid afwachten.

Bedreigingen

Het OM meldt verder dat de man (online) ernstig bedreigd wordt. Dat geldt ook voor zijn omgeving. Het OM zegt dit actief te monitoren. "Dat dit incident heftige emoties oproept is een feit, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is", aldus het OM.