Blijvende kuren bij fietsenstallingen Centraal Station: "Het is helemaal ruk"

Er zijn regelmatig problemen met de roltrappen bij de stalling op het Stationsplein. "Ik heb oprecht nog nooit gezien dat de roltrappen het allemaal doen", vertelt een vrouw die net haar fiets heeft opgehaald. "Het is helemaal ruk", schreeuwt een jongen die met zijn fiets aan de hand de best wel steile stilstaande roltrap afloopt.

"Ik was hier laatst om kwart over negen en zelfs toen waren de deuren nog dicht"

Er zijn momenteel gesprekken met de aannemer en leverancier om een structurele oplossing te vinden voor de complicaties. De oorzaak van de problemen is niet duidelijk. De trappen zouden te gevoelig kunnen zijn voor regen of snelle bewegingen van waaghalzen die fietsend naar beneden suizen.

Volgens de gemeente zou het eerst een paar kleine beginnersfoutjes betreffen, maar wethouder Melanie Van der Horst van Verkeer en Vervoer geeft nu toe dat er wat meer aan de hand is. In een brief bracht ze vorige week de gemeenteraad op de hoogte van de problemen.

Openingstijden

In de brief van Van der Horst zijn ook de openingstijden van de stalling op IJboulevard onder de aandacht gebracht. Deze stalling is, vergeleken met die op Stationsplein, niet 24/7 geopend. Dit zorgt voor veel irritatie bij de bezoekers die dit niet weten en 's nachts voor een dichte deur staan.

Ook lijken de afgesproken openingstijden van deze stalling niet structureel opgevolgd te worden. Zo is het wel eens voorgekomen dat bezoekers om 8.00 uur 's ochtends voor een dichte deur stonden, terwijl er staat dat de stalling al om 7.00 open is. "Ik was hier laatst om kwart over negen en zelfs toen waren de deuren nog dicht," vertelt een vrouw geïrriteerd. De NS meldde al eerder dat dit de laatste tijd incidenteel is voorgekomen en dat het absoluut niet de bedoeling is.

De fietsenstalling op Stationsplein is de grootste fietsenstalling van Amsterdam. Deze is afgelopen februari geopend en heeft plek voor maar liefst 7000 fietsen. Bij de stalling op IJboulevard kunnen 4000 fietsen worden geplaatst.