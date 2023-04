Sekswerkers en Wallen-ondernemers vangen bot bij rechter: gemeente mag sluitingstijden doorzetten

De horecaondernemers, sekswerkers en raamexploitanten in het Wallengebied hebben van de voorzieningenrechter gehoord dat de gemeente door mag gaan met de vervroegde sluitingstijden in het weekend. De ondernemers waren het niet eens met de maatregelen en wilden de oude openingstijden terugkrijgen, in ieder geval zo lang de bezwaarprocedure loopt. De rechter oordeelt dat het belang van de gemeente zwaarder weegt dan dat van de ondernemers.

Om de maatregelen tegen te gaan stapten de ondernemers en sekswerkers naar de voorzieningenrechter. "Horeca en prostitutie zijn verbonden met de Wallen en hebben een grote aantrekkingskracht op bezoekers. De vraag is wat van er de bigcity-gedachte overblijft wanneer de gemeente dit beleid mag doorvoeren: wordt Amsterdam een provinciestad?", liet de advocaat van de ondernemers weten tijdens de zitting half april . De advocaat wees erop dat de gemeente de overlast over zichzelf heeft afgeroepen door jarenlang campagnes te voeren om meer toeristen naar de stad te krijgen. De ondernemers zouden door de nieuwe regel benadeeld worden, terwijl de gemeente dat zelf zou hebben veroorzaakt.

Sinds begin april moeten de prostitutieramen op de Wallen in de weekenden drie uur eerder dicht , om 03.00 uur in plaats van 06.00 uur. Voor cafés geldt dat zij om 02.00 uur de deuren moeten sluiten. Een uur daarvoor morgen zij al geen nieuwe gasten meer binnenlaten, terwijl de meeste cafés eerder nog tot drie uur in de nacht open mochten blijven.

Volgens de ondernemers en de sekswerkers was het in ieder geval van belang dat tijdens de bezwaarprocedure de eerdere tijden konden worden aangehouden. Zij waren namelijk van mening dat het anders zou leiden tot grote financiële gevolgen en fors omzetverlies. Zij pleitten daarom voor het zogenoemde 'spoedeisende belang'. De voorzieningenrechter ging niet mee in die stelling, volgens de rechter is het niet genoeg onderbouwd dat de nieuwe sluitingstijden leiden tot een acute financiële noodsituatie.

De rechter is daarnaast van mening dat het belang van een veilig en leefbaar Wallengebied zwaarder weegt dan het belang van de ondernemers. De voorzieningenrechter haalt daarvoor twee rapporten aan die de situatie rond de Wallen beschrijft. "Op grond van onder andere deze rapporten moet geconcludeerd worden dat dit gebied aan het verloederen is en niet meer prettig en veilig bewoonbaar is." De rechter begrijpt dat de gemeente daarom heeft besloten om de bewoonbaarheid te herstellen door middel van de maatregelen.

Cherry picking

"Het mag duidelijk zijn dat de uitspraak teleurstellend is", reageert advocaat van de BIZ-Burgwallen Ramon Ridder op de uitspraak. "De rechter heeft overwogen dat de belangen van de gemeente zwaarder wegen dan van de cliënten, maar de rechter doet aan cherry picking in de onderzoeken. In het ene rapport, dat al een paar jaar oud is, wordt een aantal maatregelen genoemd. Opvallend is dat deze maatregel daarin niet wordt genoemd. Het andere rapport is een heel beperkt onderzoek geweest. Je zou je kunnen afvragen of die uitkomst wel deugt."

De advocaat laat weten bezwaar tegen de uitspraak aan te tekenen. "Met de hoop dat het college en de burgemeester op het besluit terugkomen. Maar gelet op de ferme standpunten tijdens de zitting, kan je je afvragen of dat gaat gebeuren. Dat betekent dat we vroeg of laat de gang naar de rechter moeten maken."