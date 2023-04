Verdachte aangehouden voor antisemitische projectie Anne Frank Huis

Beelden van de projectie werden na de actie verspreid via een rechts-extremistische Telegramgroep. In een filmpje van de actie, die in handen is van Het Parool, is te horen dat de makers een antisemitisch lied onder de video hebben gezet.

Onderzoek

De Amsterdamse recherche startte direct een onderzoek waarna de verdachte vrij snel in beeld kwam. Gisteren reisde een delegatie van het rechercheteam naar Polen. Daar werd de woning van de verdachte doorzocht en de man vervolgens aangehouden. Over de overlevering van de man aan Nederland zal later een beslissing worden genomen, meldt de politie. Zowel een woordvoerder van de politie als van het Openbaar Ministerie kunnen nog niks kwijt over de nationaliteit van de verdachte.

Complottheorie

‘Anne Frank uitvinder van de balpen,’ luidde de tekst die op 6 februari op het Anne Frank Huis stond geprojecteerd. Met de tekst wordt verwezen naar een hardnekkige complottheorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven.

In de jaren 80 werden er in het dagboek losse vellen papier gevonden, geschreven met balpen. Hiermee is volgens rechts-extremisten aangetoond dat het dagboek nep is, maar onderzoek van factcheckbureau DRA toonde het tegendeel aan.

'Nieuw dieptepunt'

Zowel de Anne Frank Stichting als de burgemeester reageerde geschokt, de burgemeester noemde het een 'afschuwelijke en verwerpelijke daad' en een 'nieuw dieptepunt'.