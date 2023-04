VVD wil opheldering over verkeersveligheid kruispunt Churchill-laan

Naar aanleiding van het tweede fietsongeluk op het kruispunt van de Churchill-laan met de Scheldestraat vraagt de VVD om aanvullende maatregelen bij het stadsbestuur. De partij wil onder meer weten of de veiligheid van fietsers op het gevaarlijke kruispunt voldoende gewaarborgd wordt en of touringcars mogelijk geweerd kunnen worden.

Bewoners van de Rivierenbuurt maken zich al langer zorgen over de toenemende verkeersdrukte. De aanrijding tussen een fietser en een touringcar gisterenochtend is het tweede heftige verkeersongeluk in één maand tijd. Het slachtoffer raakte bekneld onder de touringbus en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Eerder werd op dezelfde plek een fietser aangereden door een vrachtwagen en lag het slachtoffer een half uur lang onder het voertuig.

Tegelijk op groen

Normaal gesproken rijdt er geen groot verkeer over het kruispunt, maar doordat de Wielingenstraat bij de Rai volledig wordt vernieuwd rijdt veel verkeer richting de A10 om. Vrachtwagens en touringbussen rijden daardoor noodgedwongen om via het kruispunt. Daarnaast springen de stoplichten voor fietsers en auto's tegelijk op groen, wat een gevaarlijke situatie kan creëren voor fietsers.

De VVD vraagt om extra maatregelen vanuit de gemeente om toekomstige verkeersongevallen met vrachtwagens en touringcars op het kruispunt van de Churchill-laan met de Scheldestraat te voorkomen.