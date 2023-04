Toch geen garage onder Willibrordusplein: "Geen ruimte binnen begroting"

Dat laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad. "Momenteel is de investeringsruimte, mede vanwege de hoge inflatie op tal van onderdelen binnen ‘programma 2’ van de begroting, erg krap", schrijft ze. "Er is geen ruimte binnen de begroting om de Willibrordusgarage opnieuw op te voeren."

50 miljoen

De garage leek aanvankelijk 24,8 miljoen euro te kosten, waarvan 1,9 miljoen euro bestemd was voor het vernieuwen van het pleintje nadat de garage hieronder gebouwd is. Later werd uitgegaan van een bedrag van 35 miljoen, maar 'gezien de overspannen markt en de grote tekorten aan bouwmaterialen' wordt 40 tot 50 miljoen als een 'reëel scenario' gezien.

Een marktpartij de garage laten bouwen is volgens de wethouder geen optie. Het was namelijk de bedoeling om 80 procent van de plekken aan te wijzen aan buurtbewoners en 20 procent. Voor marktpartijen is dat dus geen aantrekkelijk scenario. Minder plekken voor de buurt wil de gemeente niet, omdat er dan meer verkeer verwacht wordt en deze verdeling van parkeerplekken eerder aan de buurt gecommuniceerd is.

Afstoot parkeergarages

Van der Horst herhaalt vandaag in de brief dat de gemeente gaat kijken of de al bestaande eigen garages niet aan marktpartijen verkocht worden. Dat stond eerder al in het coalitieakkoord. Er wordt een analyse gemaakt. "Op basis van dit onderzoek legt het college op een later moment mogelijk concrete voorstellen tot afstoot van een aantal parkeergarage aan u voor."

Over de mogelijke komst van de parkeergarage werd vorig jaar een bewonerspeiling gehouden. Een meerderheid van de bewoners die daaraan mee deed, liet weten voor de komst van de garage te zijn.