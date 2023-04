4 & 5 mei-voorzitter Cohen: "Laatste tijd beseft dat antisemitisme nooit over gaat"

Na bijna tien jaar vertrekt oud-burgemeester Job Cohen als voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité. Met hem blikken we terug op zijn periode als voorzitter, bespreken we de rol van de Tweede Wereldoorlog in het hier-en-nu en staan we stil bij de familiegeschiedenis van Cohen. "Wat ik mij de afgelopen tijd heb gerealiseerd: antisemitisme gaat nooit over, dat blijft."