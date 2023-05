Bezoekers lopen boos de zaal uit bij 4 mei-voorstelling in Carré: "Deze joden gaan weg"

De theatervoorstelling, Waar wij voor strijden, die gisteravond speciaal voor 4 mei in het Carré werd opgevoerd, is bij een aantal bezoekers totaal verkeerd gevallen. Zo'n vijftien mensen liepen tijdens de voorstelling de zaal uit. Toch zou de schrijver van het toneelstuk, Bo Tarenskeen, het zo opnieuw doen: ''Als het dit soort pijnlijke thema's niet tijdens 4 mei besproken kunnen worden, wanneer dan wel? ''

Elk jaar organiseert Theater na de Dam op 4 mei na de Dodenherdenking theatervoorstellingen door het hele land die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling in Carré ging over over een man, die een pleidooi houdt over 'verbinding, cultuur en Europese idealen', valt te lezen in de aankondiging van het stuk. Maar naarmate de tijd verstrijkt krijgt het pleidooi een grimmige toon: de mooie woorden van het hoofdpersonage worden gebruikt om joden buiten te sluiten. En precies daar ging het mis in het publiek.