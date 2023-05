Piet Heintunnel lange tijd dicht vanwege storing in omroepsysteem

De Piet Heintunnel was in beide richtingen gesloten vanwege een storing aan het omroepsysteem. Rond middernacht liet de gemeente weten dat de tunnel weer open is voor het verkeer.

De gemeente laat weten dat het verkeer de stad in en uit kan rijden via de IJtunnel of via de Wibautstraat en de Gooiseweg. Vanwege de sluiting van de Piet Heintunnel is er een kleine file ontstaan rond de Amsterdamsebrug en de Panamalaan.