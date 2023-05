Nog 11 AZ-supporters vast voor belediging, vernieling en verstoren van de openbare orde

Van de 154 AZ-supporters die gisteravond zijn opgepakt zitten er nog 11 vast in het cellencomplex in Zuidoost. Zij zullen na verhoor later vandaag worden vrijgelaten, laat de politie weten. Naast het scanderen van antisemitische leuzen worden ze verdacht van het vernielen van ramen van een bus en het mishandelen en beledigen van twee agenten, zo meldt de politie.

VLN Nieuws

De grote groep AZ-supporters die rond 19.30 uur op weg was naar de Johan Cruijff Arena werd in de metro aangesproken door agenten van de supportersbegeleiding. De groep scandeerde luidkeels antisemitische liederen en zocht bij het in- en uitstappen confrontatie met Ajax-supporters. Na het negeren van vele waarschuwingen van de agenten werd de hele groep opgepakt bij metrostation Strandvliet en in bussen richting het cellencomplex aan de Flierbosdreef in Zuidoost vervoerd. Tijdens de busrit bleven de AZ-supporters antisemitische liederen zingen en eenmaal aangekomen bij het complex werden twee busruiten vernield. Ook werden twee politieagenten beledigd en mishandeld.

Reactie burgemeester Halsema: "Burgemeester, hoofdofficier en politiechef trekken samen op tegen antisemitisme. Het is onacceptabel dat deze personen gisteren discriminerende en antisemitische leuzen hebben gescandeerd, zelfs nadat ze door de politie waren gewaarschuwd. Het is extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei. De driehoek is al langer van mening dat de grenzen te vaak ver worden overschreden en blijft hier scherp op letten. Meer dan 150 supporters zijn gisteren door de politie aangehouden vanwege groepsbelediging en het verstoren van de openbare orde. Dit gebeurde op het gezag van het OM. Van iedereen is de identiteit vastgesteld. Op dit moment zitten er nog 11 personen vast omdat zij ook verdacht worden van vernieling."

De 11 supporters worden vanmiddag gehoord voor hun betrokkenheid en in de loop van de dag vrijgelaten. De andere supporters zijn zaterdagavond na identificatie en een kort verhoor direct vrijgelaten. Samen met de hoofdofficier en politiechef wil burgemeester Halsema optrekken om antisemitisme van voetbalsupporters de kop in te drukken. "Het is extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei", zo laat de woordvoerder van burgemeester Halsema in een reactie weten.

Quote "We zijn helemaal terug bij af. Vreselijk zonde zo vlak na 4 en 5 mei" Centrum Informatie en Documentaitie Israël

Ook is er veel boosheid en verdriet onder het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). De organisatie reageerde vol afschuw op de antisemitische spreekkoren die gisteren zouden zijn gezongen door voetbalsupporters in een metro op weg naar de Johan Cruijff Arena. "We zijn helemaal terug bij af. Vreselijk zonde zo vlak na 4 en 5 mei", reageert Naomi Mestrum, directeur van de Joodse belangenorganisatie.