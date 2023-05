Brandweer haalt man uit water bij Centraal Station

Een man is vanochtend te water geraakt bij het Centraal Station. Hij is er door de brandweer uitgehaald.

Rond 7.40 uur rukten een duikteam van de brandweer, meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam uit. Een brandweerwoordvoerder zegt dat de man in eerste instantie niet zelf uit het water wilde komen, maar dat hij zich na een 'goed gesprek' met de brandweer bedacht. "Toen hebben we hem een handje gegeven en hem uit het water gehaald."

De man is overgedragen aan ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe hij in het water terecht is gekomen. De hulpdiensten zijn inmiddels vertrokken.