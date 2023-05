Taxi-ontheffingen onterecht ingenomen door verkeerd geplaatste borden

Verschillende taxichauffeurs zijn zondagochtend onterecht hun ontheffing kwijtgeraakt en beboet in de Marnixstraat. Achteraf bleek dat de borden die de agenten handhaafden per abuis zijn geplaatst bij de herinrichting van de straat zes weken geleden. De fout komt op een ongelukkig moment, aangezien er al tijden gesteggel is tussen taxichauffeurs en gemeente over het taxibeleid in de stad.

Volgens een taxichauffeur op Twitter zijn er zo'n twintig ontheffingen ingenomen van taxichauffeurs, omdat ze in de Marnixstraat op een trambaan reden waar dit niet meer zou mogen. De baan zou zonder enige mededeling afgesloten zijn voor hen. Dat zorgt voor onbegrip onder de chauffeurs en het gevoel niet gehoord te worden.

"Bottomline is dat er niet naar ons geluisterd wordt en de communicatie vanuit de gemeente een absoluut lachertje is", schrijft de chauffeur in zijn tweet. "Niet vreemd dus dat de taxibranche de gemeente en wethouder niet meer serieus kunnen nemen als betrouwbare gesprekspartner."

Fout

Na navraag van AT5 blijkt dat er zes weken geleden per ongeluk een bord geplaatst is bij de herinrichting van de Marnixstraat waarop staat dat de trambaanontheffing voor taxi's niet geldt. "Het is een fout dat dat bord daar staat, het hoort niet in de inrichting. Hier waren we niet van op de hoogte en dit komt op een ontzettend vervelend moment", zegt een woordvoerder van wethouder Van der Horst (Verkeer).

"We zijn juist met de taxibranche in gesprek over het taxibeleid en de zorgen die daarover leven. Een van de grootste zorgen gaat over deze trambaanontheffingen."

