Politiek nl Dit jaar al 46 explosies in de stad: "Hele raad zou op achterste poten moeten staan"

Tussen 1 januari en 2 mei dit jaar vonden er volgens de politie 46 explosies plaats in de stad. Vorig jaar kwam het totaal op 100 uit. In de maanden februari, maart en april 2023 is er in vergelijking met dezelfde maanden een jaar eerder een flinke toename te zien in het aantal explosies. Maar een spoeddebat hierover ging woensdagmiddag niet door omdat de explosiegolf volgens de formele regels geen spoedeisend karakter zou hebben.

"Ik vind dat een explosie in een woonwijk een onderwerp zou moeten zijn om als hele gemeenteraad op je achterste poten te staan. Het gaat om de veiligheid van Amsterdammers. Het raakt je dagelijkse leven. Ik vind het heel stil om mij heen", aldus Claire Martens van de VVD.

Quote "Dat Rotterdam wel gaat preventief fouilleren, daar ben ik het niet mee eens" Imane Nadif (GroenLinks)

Omdat het door Martens aangevraagde spoeddebat niet doorging, stelde zij tijdens de raad wel mondelinge vragen aan de burgemeester. Halsema liet in haar antwoord weten dat preventieve maatregelen tegen explosies ingewikkeld zijn. "Over het algemeen is het volstrekt onvoorspelbaar waar in de stad zich explosies voordoen. Je kunt bovendien ook niet echt van hotspots spreken. Het spreidt zich uit over de hele stad", zo reageerde de burgemeester. Preventief fouilleren En dus is het de vraag: wat gaat Amsterdam dan wel doen? In Rotterdam zet de burgemeester na een reeks aan explosies meer camera's in, maar kiest daarnaast ook voor preventief fouilleren. Iets waar de meerderheid in de Amsterdamse raad haar vingers niet meer aan wil branden na een mislukte proef vorig jaar. Imane Nadif (Groenlinks): "Dan gebruiken we heel veel politie-uren om mensen op straat te fouilleren, terwijl we die uren ook kunnen gebruiken om ze op te sporen. Dat Rotterdam het wel gaat doen, daar ben ik het niet mee eens. Zo simpel is het."

AT5 / Laurens Niezen

En als er een noodkreet vanuit de politie komt? "We hebben deze discussie heel vaak in de raad gevoerd. Ook toen we de proef hebben gestopt. We zijn toen heel duidelijk geweest: we hebben een schaarste aan politie-uren. Wij vinden dit niet effectief en efficiënt", aldus Nadif. De PvdA zegt een eventueel voorstel serieus te gaan zullen bekijken. Maar Fatihya Abdi plaatst ook een kanttekening: "Het lijkt erop dat het als een soort intimidatietactiek wordt ingezet. Het gaat verder dan een vete tussen twee grote criminelen. Wij hebben altijd gezegd: ieder voorstel vanuit de politie en burgemeester bekijken we heel serieus. Maar de burgemeester en de politie zelf hebben gezegd dit instrument niet in te zullen gaan zetten." Debat Op 1 juni debatteert de commissie algemene zaken alsnog over de explosiegolf. De VVD zal dan wel een voorstel indienen om toch weer preventief te gaan fouilleren in de stad. Martens: "Ik ben heel benieuwd naar wat de politie vindt. Eén partij gaat dit niet oplossen en de burgemeester ook niet alleen. We hebben Den Haag nodig en zullen moeten gaan samenwerken met andere G4-steden. Er kunnen alleen geen stokpaardjes zijn op het moment dat het aantal explosies in woonwijken verviervoudigd."