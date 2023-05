'Mishandelde man Bijlmer Arena had daarvoor jongen op de mond gekust'

Volgens de krant zouden tenminste drie van zeven aangehouden minderjarige verdachten hebben verklaard dat de man voorafgaand aan de mishandeling een 16-jarige jongen op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt ook gezegd dat de man vermoedelijk onder invloed was van alcohol of drugs.

De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou vervolgens twee vrienden hebben geroepen om hulp. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen. Anderen jongeren aanwezig op het station sloten zich vervolgens aan en gingen de man ook te lijf.

'No, no, no police'

De mishandeling was afgelopen vrijdag rond 21.25 uur. In video's op sociale media is te zien hoe de groep het slachtoffer slaat en schopt. Onder andere tegen zijn hoofd, terwijl hij al op de grond van het perron ligt. Wanneer het slachtoffer vervolgens probeert op te staan, wordt hij door een jongen op het spoor geduwd. Wie de man precies is, is voor de politie nog steeds onduidelijk.

De mishandelde man is op het perron aan de overkant geklommen en is daar geholpen door een treinreiziger. Volgens Het Parool heeft de politie die reiziger gesproken. Hij zou hebben verklaard dat de man ongeveer 40 jaar oud was en geen Nederlands of Engels sprak, maar mogelijk Italiaans. Toen de getuige aanbood om 112 te bellen, zei hij 'no, no, no police'. Hij zou vervolgens in een trein richting Schiphol zijn gestapt.