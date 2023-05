OM eist 6 jaar cel tegen automobilist die met hoge snelheid scooterrijder doodreed in West

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 25-jarige man een celstraf van zes jaar geëist voor het doodrijden van een scooterrijder (20) op de Tweede Hugo de Grootstraat. Daarnaast wil het OM dat de man een rijontzegging van acht jaar krijgt. De automobilist reed met 119 kilometer per uur, de maximumsnelheid is daar 50 kilometer per uur, de scooterrijder aan en reed vervolgens door.

Op 11 december werd om 23.20 uur de scooterrijder aangereden door de auto. Het 20-jarige slachtoffer werd ter plaatse door omstanders gereanimeerd, dit werd later overgenomen door hulpverleners. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De scooterrijder werd door de botsing gelanceerd en raakte een fietser die daardoor ook zwaargewond raakte. De 25-jarige automobilist reed na het ongeluk door. In de binnenstad trof de politie even later zijn auto aan, maar de bestuurder niet. Een dag later heeft de verdachte zichzelf bij de politie gemeld. 119 kilometer per uur Na het ongeluk deed de politie onderzoek, ook kwam er een reconstructie van het ongeluk. Met een testauto werd er over de straat met verschillende snelheden gereden om het ongeval opnieuw in kaart te brengen. Uit dat onderzoek is gebleken dat vlak voor het ongeval de man 119 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. Meerdere getuigen, zoals een fietsster die net op tijd haar fiets kon terugtrekken en zo niet geraakt werd, hebben verklaard dat de man 'bizar hard' reed. Ook zijn vrienden wie in de auto zaten hebben bevestigd dat hij extreem hard reed en dat ze hem hebben gewaarschuwd om normaal te rijden. "Maar hij luisterde niet en bleef plankgas rijden", aldus één van hen.

Quote "Ieder weldenkend mens weet dat het volslagen onverantwoord is om zo'n snelheid te rijden" Officier van justitie

Niet te begrijpen De officier van justitie begrijpt niet hoe iemand, die vooral bekend was met de buurt, zo hard kan rijden. "Ieder weldenkend mens weet dat het volslagen onverantwoord is om met een dergelijke uitzonderlijk hoge snelheid met een auto door een drukke plek in de stad te scheuren en dat het, als je dat doet, heel eenvoudig heel erg mis kan gaan." Volgens de officier wijst alles erop dat de automobilist bewust de keuze heeft gemaakt om zo hard te rijden. De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van doodslag en poging tot doodslag, voor de scooterrijder en de fietser. Daarnaast wordt hij ook verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. "Hij is er onmiddellijk vandoor gegaan, zonder zich ook maar enig moment te bekommeren om het verschrikkelijke leed dat hij had aangericht. Het is onmogelijk dat hij niet door heeft gehad dat hij met de aanrijding letsel had veroorzaakt."