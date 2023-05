Wethouder Van Buren: "We staan er solide voor, het probleem ligt vooral in de toekomst" 

De wethouder zegt dat er een 'cap', een soort plafond, komt op de toekomstige begroting. Volgens haar is de schuld van de stad daarmee beheersbaar, ook vanwege de erfpacht die er is in de stad. CDA-raadslid Diederik Boomsma noemde dit vanochtend een 'boekhoudkundige truc ', maar de wethouder bestrijdt dat. "Nee, het is geen boekhoudkundige truc. Het levert elke keer spraakverwarring op omdat Amsterdam toch anders is, want wij hebben heel veel grond in erfpacht. Andere steden verkopen die grond en de opbrengsten gebruiken ze dan om de schuld af te lossen. Maar wij houden dat in erfpacht, dus we hebben gegarandeerde inkomsten."

De zorgen van Van Buren gaan over de bijdrage die het Rijk geeft aan Amsterdam, het zogeheten gemeentefonds. Die bijdrage loopt vanaf 2027 flink terug, dit wordt ook wel 'het ravijn' genoemd. Nu geschat op zo'n 90 miljoen euro, en dat wordt waarschijnlijk nog meer. Van Buren: "Daar moeten we goed op letten en zorgen dat we een wendbare begroting hebben." Ze gaat ervan dat het Rijk met geld over de brug komt, maar wil ook voorzorgen treffen zodat de stad niet in problemen komt.

Toch vreest een deel de oppositie dat de schuld van de stad te groot wordt. Volgens Van Buren is het verantwoord op deze manier. "We hebben verschillende scenario's gemaakt voor de schuldontwikkeling en dat hebben we ook bij de sectorbanken van ons laten toetsen, en daar komt uit dat dat verstandig is."

Brug over het IJ

De wethouder is blij dat er toch geld gereserveerd is voor een fietsbrug over het IJ. "Wat we nu zeggen is: laten we duidelijkheid geven richting de Amsterdammers. We kiezen nu voor de Oostbrug, en het wordt een fietsbrug. Daar hebben we 300 miljoen euro voor nodig. We hebben nu gezegd: we gaan 100 miljoen euro reserveren, daar zetten we echt een hek omheen. De Vervoerregio heeft nog 75 miljoen, dan hebben we 175 miljoen." Voor het overige geld wil de wethouder op zoek naar 'partners', dat zou kunnen gaan om de Rijksoverheid en over de regio, maar duidelijkheid is daarover nog niet.

Al met al beaamt de wethouder dat de financiële plannen 'scherp aan de wind' zijn, maar is volgens haar de begroting wel wendbaar en solide.