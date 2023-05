Amsterdams gebouw Jonas verkozen tot het beste gebouw van 2023

De prestigieuze prijs wordt sinds 2006 uitgereikt aan projecten die de samenleving meerwaarde bieden. Belangrijke thema's zijn onder andere sociale cohesie en duurzaamheid.

Het winnende gebouw van dit jaar, Jonas, is ontworpen door Orange Architects in opdracht van Amvest. Jonas is volgens de jury een voorbeeld voor duurzaam, betaalbaar en collectief wonen in een dichtbevolkte stad. Met het gebruik van natuurlijke materialen en de focus op sociale verbinding richt Jonas zich volgens de jury op de thema’s die van belang zijn voor de toekomst. "Juist nu is de verbindende kracht van architectuur van belang. Het is daarom cruciaal dat deze voorbeelden op grote schaal navolging krijgen om het Nederlandse doel van 50 procent circulair bouwen in 2030 te halen", aldus juryvoorzitter Ed Nijpels.

Amsterdams tintje

Opvallend is dat er dit jaar veel Amsterdamse gebouwen genomineerd waren. Van de twaalf inzendingen kwamen er maar liefst zeven uit onze stad, waaronder het Jakoba Mulderhuis van de Hogeschool van Amsterdam en het gebouw Haut bij de Amstel. Ook won een Amsterdams gebouw de publieksprijs: die prijs ging naar de renovatie van de 94 woningen in van der Pekbuurt. Het gebouw Haut was ook een van de vier categoriewinnaars in de categorie 'particuliere woonbeleving'. In het juryrapport valt te lezen dat het gebouw vernieuwend is door 'de combinatie van materiaalgebruik, woonbeleving en expressie'.