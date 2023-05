OM eist levenslang tegen verdachten moord Mohamed Bouchikhi (17) in buurthuis Wittenburg

Het Openbaar Ministerie eist levenslange celstraffen tegen de verdachten van de moord op Mohamed Bouchikhi in een buurthuis op Wittenburg begin 2018. Emylio G. (30) en Randell D. (41) worden verantwoordelijk gehouden voor de moord op de 17-jarige Bouchikhi, die tijdens zijn stage in het buurthuis werd doodgeschoten. Volgens het OM waren de mannen ook betrokken bij twee andere liquidaties.

De Officieren van Justitie (OvJ) waren vandaag de hele dag aan het woord en gingen in op het bewijs voor de drie moorden. "De details zijn illustratief voor de wijze van handelen. Er is niet alleen gericht, maar ook ongecontroleerd geschoten. Of daarbij onschuldige burgers geraakt zouden worden deed er niet toe", begon de OvJ haar requisitoir vanochtend.

De behandeling van de zaak startte vorige week woensdag. Het was een emotionele middag in de rechtbank. De nabestaanden van Mohamed Bouchikhi lazen hun verklaringen voor. "Jullie hebben ervoor gezorgd dat onze kleine en lieve Mohamed geen toekomst meer heeft", vertelde de zus van het slachtoffer. Ook de broer van Mohamed nam het woord. "Ik heb hem zelf die dag afgezet bij het buurthuis. Ik zou hem daarna nog één keer zien, dat was in het mortuarium."

De 41- jarige Randell D. was volgens het OM naast de 'vergismoord' van Mohamed Bouchikhi betrokken bij tenminste twee andere moorden. Zo zou hij mogelijk betrokken zijn geweest bij de moord op Siegmar Flaneur in Zuidoost en de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam, beide in 2015. Randell D. werd in juni 2021 aangehouden op Curaçao. Emylio G. (30) en wordt door het OM verdacht van in ieder geval één andere moord, die op Siegmar Flaneur.

Moord Siegmar Flaneur

Begin februari 2015 werd de 24-jarige Siegmar Flaneur aan het Leerdamhof in Zuidoost van achteren doodgeschoten. Op de avond dat Flaneur werd doodgeschoten had hij meerdere malen contact Emylio G. Ze hadden afgesproken en Flaneur wachtte tot G. hem op kwam halen. Iets na middernacht werd hij gebeld. Flaneur vertrok en werd even later door een vrouw uit de buurt dood aangetroffen.