Advocaat over uitspraak Vossiusstraat: "Wellicht kunnen krakers straks hun slag slaan"

Dinsdagochtend hebben de krakers van een pand aan de Vossiusstraat naast het Vondelpark goed nieuws gekregen. De rechter heeft ze namelijk ook in het hoger beroep in het gelijk gesteld, wat betekent dat ze voorlopig in het pand van Arkady Volozj mogen blijven. De Russische eigenaar staat op de Europese sanctielijst. "We willen weten of er nog meer gesanctioneerden en oligarchen zijn met bezit dat bevroren moet worden."

AT5

De advocaat van de krakers, Heleen over de Linden, mocht het goede nieuws aan haar cliënten brengen. Zelf willen de krakers nog niet met journalisten praten. "Ze zaten bovenop hun mail, want toen ik de uitspraak stuurde kreeg ik meteen reactie", vertelt de advocaat. "'We springen een gat in de lucht', met een heleboel uitroeptekens." 'Onder Europese curatele' De eigenaar van het pand, een Russische miljardair staat op de sanctielijst, waardoor zijn tegoeden en bezittingen - dus ook zijn woning - zijn bevroren. Dat komt doordat de Rus CEO is van Yandex, een van de grootste Russische zoekmachines. Het bedrijf zou zoekresultaten manipuleren en wegfilteren die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne, en Kremlinpropaganda verspreiden. Volgens Volozjs advocaat vecht de miljardair de Europese sancties momenteel aan, omdat ze volgens hem ongegrond zouden zijn.

Quote "Deze uitspraak schept een precedent voor alle vastgoedeigenaren in Nederland en de hele Europese Unie" John Wolfs, advocaat van Volozj

De rechter heeft in het hoger beroep dus besloten dat de krakers mogen blijven zitten. De voornaamste reden is dat de Europese sancties ervoor zorgen dat de Rus voor al het gebruik van zijn tegoeden toestemming moet vragen aan de juiste autoriteiten. Maar daar is de advocaat van Volozj, John Wolfs, het niet mee eens. Volgens hem mag je geen financiële voordelen halen uit je bezit, maar mag je het wel gewoon persoonlijk gebruiken. Wolfs: "Ook zijn vrouw en kinderen mogen het volgens het Europese recht gewoon gebruiken. Die staan ook niet op de sanctielijst. Deze uitspraak schept een precedent voor alle vastgoedeigenaren in Nederland en de hele Europese Unie." Toch heeft het gerechtshof anders beslist. Ook bij persoonlijk gebruik zou Volozj moeten overleggen. Volgens advocaat Over de Linden kan een persoon zomaar tien jaar op de sanctielijst blijven staan.

Op de vraag of hun overwinning betekent dat krakers dit misschien zien als groen licht om nog meer te gaan kraken, antwoordt ze: "Ik denk het niet. Dit is een heel specifiek geval, met de sanctielijst. Wel willen we weten of er nog meer gesanctioneerden en oligarchen zijn met bezit dat bevroren moet worden." Daarover is nu weinig bekend. Uit onderzoek van het NRC en de Groene Amsterdammer blijkt dat het voor de Nederlandse regering ook lastig was om grip te krijgen op de bezittingen van Volozj. Alleen door een slordigheid van Volozj kwam zijn woning het aan het licht. "Als er meer bekend is, dan kunnen krakers hun slag gaan slaan", zegt Over de Linden. Geen feestjes meer In de uitspraak van het hof werden de krakers nog wel even streng toegesproken. Ze zouden geen overlast mogen veroorzaken voor de buurt door grote feesten en activiteiten te organiseren. Hun advocaat: "Sinds het hoger beroep houden ze geen feestjes meer. Vanavond gaan ze de uitspraak denk ik wel vieren, maar dan op een andere plek." Wolfs zegt met de uitspraak naar de Hoge Raad te gaan.