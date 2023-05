Budgetplafond aanbieders huishoudelijke hulp 'geen heilig huisje' voor zorgwethouder Scholtes

Moet het budgetplafond voor de huishoudelijke hulp bij zorgaanbieders - de regel dat elke zorginstelling is de stad een maximum bedrag voor zorg mag leveren - worden afgeschaft in de strijd tegen wachtlijsten? Cliëntenbelang Amsterdam vindt al langere tijd van wel en voor de nieuwe wethouder zorg, Alexander Scholtes (D66), is het plafond ook geen heilig huisje. "Voor mij is wel alles bespreekbaar om wachtlijsten op te lossen", zegt hij in AT5's Park Politiek.

Scholtes gaat zijn komende jaren als wethouder vol inzetten op preventie. "We moeten de aandacht verschuiven van zorg, dus het beter maken van mensen, naar gezondheid en dus voorkomen dat mensen ziek worden. We besteden in Amsterdam 3,2 miljard euro aan zorg en maar 100 miljoen aan preventie. Dat is een enorm verschil. In Amsterdam kunnen werken aan dat mensen gezonder gaan leven, meer gaan bewegen en dus langer gezonder blijven."

De vergrijzing gaat de komende jaren steeds meer drukken op de zorg. "Twee jaar geleden werden de eerste babyboomers 75. Dat aandeel gaat groeien. Mensen die ouder worden hebben een broze gezondheid. Van de 75+'ers heeft de helft een chronische ziekte. Ons aanbod in de stad moeten we aanpassen. Mensen moeten meer gaan bewegen, mantelzorgen moeten beter ondersteund worden en dat moet vooral in de buurt zijn", aldus Scholtes.

Suikertaks

Dat het kabinet de btw op groente en fruit niet afschaft is niet goed, vindt Scholtes. "Dat is heel jammer. We zijn erover in gesprek met het Rijk. Ja, het is mijn partij D66. Daar sprak ik afgelopen congres nog over. Gezonder eten moet goedkoper worden. Ongezonder eten moet duurder worden, de suikertaks hoort daar ook bij."

Om de rekening betaalbaar te houden voor de samenleving moeten de sterkste schouders ook meer gaan bijdragen, zo zegt de wethouder. "De boodschap is: hulp bij huishouden is een voorziening vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) en die moet terechtkomen bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Als u zelf uw huishoudelijke hulp kunt betalen, is dat hartstikke mooi. Daar is die voorziening niet voor, die is voor mensen die het hard nodig hebben. We vragen een te lage bijdrage van mensen die het zelf kunnen betalen. Dat creëert een extra vraag en draagt bij aan de wachtlijsten."

Wachtlijst

Op de wachtlijsten voor hulp bij het huishouden staan nu 1100 Amsterdammers, zegt Scholtes. 'We zijn in gesprek hoe dat tegen te gaan. Het personeelstekort is ook een belangrijke oorzaak van de wachtlijst. Er is nu wel een lichte daling, maar de wachtlijst is nog te lang. We komen binnenkort naar buiten met een plan hoe we het personeelstekort willen verkleinen."