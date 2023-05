Dries Roelvink test: kennen jongeren de Amsterdamse liedjes nog?

Pikketanussie, Aan de Amsterdamse grachten en natuurlijk Bij ons in de Jordaan: al generaties lang worden deze traditionele liedjes gezongen in de cafés van Amsterdam. En als we Dries Roelvink moeten geloven is de enige echte koning van het Amsterdamse levenslied niemand minder dan Johnny Jordaan. "Zo iemand krijgen we nooit meer." Maar is deze muziek nog wel relevant onder de jongeren? Midden op het Johnny Jordaanplein neemt Dries de proef op de som.