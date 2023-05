Romy is mantelzorger voor haar moeder: ''Wat ik lastig vind is het schuldgevoel''

In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger, van 1 tot 7 juni, maken we in Amsterdam Informeert kennis met de 22-jarige Romy. Zij zorgt sinds haar tiende voor haar zieke moeder. Ze doet dit al zo lang, dat ze eraan gewend is. Maar het is belangrijk dat jonge mantelzorgers niet overbelast raken en ook goed voor zichzelf zorgen. Daarom krijgt Romy ondersteuning.

AT5

In Amsterdam is 25% van de jongeren onder de 25 jaar mantelzorger. De moeder van Romy kan door een neurologische aandoening niet meer goed lopen. Toen haar ouders scheidden werd Romy automatisch haar mantelzorger. ''De steun die ik geef aan m'n moeder is vooral de emotionele kant.'' Maar ook op financieel gebied geeft Romy steun. ''Omdat ze natuurlijk niet meer kan werken door de zorgen en door alle pijn heb ik een bijbaantje naast m'n studie. Dan zorg ik er vooral voor dat als we bijvoorbeeld leuke dingen willen doen of als ze net niet uitkomt met de rekeningen dat ik bijspring.'' Ook gaat Romy mee naar ziekenhuizen. ''Omdat ik vind dat ik haar het beste ken, dus dan weet ik welke steun ze nodig heeft.'' De band tussen Romy en haar moeder is enorm sterk en eigenlijk zijn ze ook vriendinnen geworden. Toch zitten er ook veel moeilijke kanten aan de situatie. ''Wat ik lastig vind is het schuldgevoel dat er soms bij komt kijken, als ik bijvoorbeeld wel wegga met vriendinnen of als ik naar school ga, terwijl ik dus weet dat ze een operatie heeft gehad en thuis op de bank ligt, dat ik toch eigenlijk liever thuis wil zijn.''

Quote ''Ik ken haar het beste, dus ik weet welke steun ze nodig heeft.'' Romy

Hulp Romy krijgt ondersteuning van Markant, een centrum voor mantelzorg in Amsterdam. ''Ik kan best chaotisch zijn in m'n hoofd, dus dan zorgen ze ervoor dat ik op één ding focus zodat ik m'n problemen langzamerhand kan oplossen als ik die heb.'' Ze raadt het ook andere mantelzorgers aan om hulp te vragen. ''Er komen nog best veel problemen bij kijken en soms is het ook gewoon heel erg fijn om je ei kwijt te kunnen.''