Stad nl Week van de mentale gezondheid: veel Amsterdamse jongeren psychisch in de knoop

Twee maanden terug kwam de landelijke GGD met een zorgelijk rapport. Veel jongeren in Nederland zitten niet lekker in hun vel. In Amsterdam geeft zestig procent van de jongvolwassenen - tussen de 16 en 25 jaar oud - aan dat ze mentale problemen hebben. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde. Deze week is daar extra aandacht voor tijdens de Europese Week van de mentale gezondheid. "Mensen wilden mij helpen maar begrepen mij niet."

De 22-jarige Wahe verloor zijn moeder toen hij zeventien was aan kanker. Sindsdien is hij aan het knokken om er weer bovenop te komen. "Ik heb een jaar zitten rouwen in bed. Nu ben ik al vier jaar bezig met mijn eigen mentale en fysieke gezondheid. Dat gaat met ups en downs. Elk jaar gaat het weer beter." Wahe gaat - samen met andere jongeren - de hele week al scholen in Amsterdam af om zijn ervaringen te delen. Dat doet hij niet als jongerenwerker maar als ervaringsdeskundige. In de aula van het Mediacollege in West staat hij naast een zogenaamde photobooth. Op de achterkant van zijn T-shirt staat '#durftedelen'. "Studenten kunnen een foto laten maken en er een emotie bijschrijven. Voor hunzelf of om met anderen te delen op sociale media."

Eerstejaars Timothy staat lachend op de foto maar de hashtag die hij gebruikt stemt droevig. '#Eenzaam' staat er onder de foto. Het gaat verder prima hoor zegt Timothy, maar ook hij heeft zijn ups en downs gekend. Hij vindt het goed dat er aandacht is voor de mentale problemen onder jongeren. "Ik ken iemand die daardoor zelfmoord heeft gepleegd. Dus het is echt belangrijk dat we er alert op zijn. Want als het te ver gaat kan het zomaar iemands leven kosten." Probleem in de steden groter Vooral in de grote steden hebben jongvolwassenen het moeilijk, staat in de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022:

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (bron: GGD GHOR): 'Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. De cijfers zijn het hoogst in stedelijke gebieden. In Amsterdam zegt 60% psychische klachten te hebben. Het landelijk percentage ligt op 53%' 'Amsterdamse jongvolwassenen hebben in de meeste gevallen lichte of matige psychische klachten. Van de jongvolwassenen heeft 11% ernstige klachten, landelijk is dat 9%' 'Meer dan een kwart van de jongvolwassenen in Amsterdam is ernstig eenzaam (27%). Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Ook suïcidegedachten (een enkele keer tot heel vaak) komen in Amsterdam (32%) even vaak voor als onder leeftijdgenoten in Nederland (33%)'

De naam zegt het al: 'Corona Gezondheidsmonitor'. En het klopt dat de coronaperiode een grote impact heeft gehad op de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam. Maar volgens Juul van Hoof van 'Thrive Amsterdam Mentaal Gezond' - een programma van de GGD - speelt de problematiek in de stad al langer. "Thrive (in het Nederlands 'groeien' of 'bloeien', red.) werkt met Amsterdammers aan een betere mentale gezondheid in de stad. Thrive is al opgericht vóór corona, in 2019, dus daarvoor was er al een stijgende trend te zien wat betreft mentale klachten. Vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is de reden waarom we met Thrive gestart zijn. En helaas zijn we nog steeds nodig."

Thrive is deze week actief in de hele stad en zit ook achter het initiatief op het Mediacollege. "Deze week staat in het teken van jongeren. In de Week van de mentale gezondheid gaan we in gesprek met jongeren. Dat doen we op scholen, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld kickbokslessen of coachingssessies. Dus we doen van alles." Taboe Praten over hun mentale problemen is voor jongeren nog vaak taboe, ziet Van Hoof. "Terwijl uit onderzoek blijkt dat praten helpt. Het lucht op, je krijgt een connectie met iemand, en je leert dan je eigen problemen relativeren. Je nodigt een ander uit om ook te delen en zo krijg je een diepere vriendschap. Dat maakt gewoon gelukkiger . En weerbaarder voor mentale problemen." Waarom vooral jongeren in de grote steden met zichzelf in de knoop zitten is niet zo een twee drie uit te leggen. "We zijn aan het kijken waar dat precies aan ligt. Het zijn ook de uitdagingen van de grote stad. Het snelle, jachtige en toch wat anonieme leven in vergelijking met het leven buiten de randstad."

Het is inmiddels zes jaar geleden dat de moeder van Wahe overleed. In het begin was heel veel sporten voor Wahe de enige manier om met zijn problemen om te gaan. "Zolang ik maar sportte en in beweging was zat ik beter in mijn vel." Pas veel later is hij met mensen gaan praten. "Eerst merkte ik dat mensen mij niet begrepen. Ze wilden mij helpen, maar begrepen mij niet. Toen ze me wel begrepen had ik echt het gevoel dat ik kon delen. Soms kunnen mensen het ook niet begrijpen en dat is ook oké. Nu ben ik hier omdat ik een passie heb om jongeren te helpen met het verbeteren van hun mentale gezondheid. En omdat ik weet hoe moeilijk het is om in een diep dal te zitten."

Zelfmoordpreventie: Denk je aan zelfmoord? Chatten of bellen kan anoniem. Bel gratis 0800-0113.