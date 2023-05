Viering Keti Koti mogelijk verplaatst naar Museumplein vanwege verwachte drukte

De viering van Keti Koti wordt vanwege veiligheidsredenen mogelijk verplaatst naar het Museumplein. Er worden dit jaar veel meer bezoekers verwacht dan normaal en daarom is de vrees dat het Oosterpark te klein is. Om capaciteitsproblemen te voorkomen wordt er gesproken om eventueel uit te wijken naar het veel grotere Museumplein.

Dat het de komende editie waarschijnlijk extra druk wordt heeft een aantal redenen. "Het is een jubileumeditie, 1 juli valt deze keer op zaterdag en koning Willem-Alexander komt. Redenen genoeg om aan te nemen dat het druk gaat worden", vertelt Ivette Forster, de organisator ven het Keti Koti Festival. "En natuurlijk schijnt ook de zon die dag", voert Forster aan als vierde reden voor extra drukte.

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de praktijk werd afgeschaft, tien jaar eerder was daar formeel een eind aan gemaakt.

De organisatie is druk in overleg met de gemeente over waar het gevierd moet worden. Traditioneel is het Oosterpark de plek voor de herdenking en de viering. In het park staat sinds 2002 het Nationaal monument slavernijverleden. Veel mensen zullen het jammer vinden dat de viering zal worden verplaatst. "Maar ja, als het om veiligheid gaat heb je weinig in te brengen. En het is eerder al een keer op het Museumplein geweest", aldus Forster.