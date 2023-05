Weer een explosie bij geldwisselkantoor Bijlmerdreef

Bij een vestiging van Suri-Change in de Bijlmerdreef in Zuidoost heeft vannacht weer een explosie plaatsgevonden. Het is niet bekend of er iets is buit gemaakt. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Bij Suri-Change was het eerder deze week ook al raak met explosies. In de nacht van dinsdag op woensdag werden er bij drie verschillende vestigingen explosieven geplaatst. Dat gebeurde toen bij de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en bij de Bijlmerdreef in Zuidoost. Bij het laatste filiaal heeft vannacht weer een explosie plaatsgevonden. Dit gebeurde rond 4 uur vannacht.

Net als de vorige keer is er schade bij het geldwisselkantoor. Dit keer is de deur eruit geblazen. Van een mogelijk motief is nog niets bekend. Volgens de politie wordt dit incident meegenomen in het onderzoek van de vorige explosies.

Het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam werd twee maanden geleden binnengevallen door de politie.